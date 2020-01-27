Президент Польши поблагодарил Зеленского за освобождение Освенцима и предложил отпраздновать разгром «красных» под Варшавой

Президент Польши Анджей Дуда, говоря об освобождении концентрационного лагеря Аушвиц в 1945 году, умолчал о советских солдатах и Красной армии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», польский лидер в своей речи обошёлся упоминанием лишь «солдат Украинского фронта».

«Солдаты Украинского фронта освободили семь тысяч пленных, которые пребывали в этом ужасном месте (Освенциме). Людей, которые страдали тут ужасно. Представить себе это невозможно. Но, благодаря геройству солдат, были спасены. Многие из них выжили. Я очень рад, несмотря на то, что 75 лет прошло, более двухсот из них будут сегодня преклонять голову с нами в память о тех, кто погиб», – заявил Дуда.

При этом польский президент сразу же заговорил о «российской оккупации» Крыма и Донбасса и предложил Зеленскому вместе «отпраздновать» разгром Красной армии под Варшавой в 1920 году войсками Симона Петлюры и Юзефа Пилсудского.

«Я предложил господину президенту совместно увековечить память польских и украинских солдат, которые боролись с нападением большевиков. Этих польских солдат мы символично называем солдатами Пилсудского, что есть упрощением, конечно же. Потому что есть и другие политики, которые были в это время важны.

С одной стороны, был Петлюра и были солдаты, которые также храбро боролись и отдали жизнь за это же дело. Это хороший элемент нашей общей истории. Я предложил, чтобы мы увековечили и совместно отметили эту дату», – подчеркнул польский президент.

Зеленский с радостью подхватил инициативу польского коллеги и заявил, что «Варшавская битва» – это как раз то событие, которое «объединяет» украинский и польский народы.

«Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет, я уверен, что так будет и дальше. Например, Варшавская битва, столетие которой мы отмечаем в августе. В этом году мы планируем провести ряд общих мероприятий, верю, что одним из таких станет визит пана президента Дуды на Украину», – заявил украинский президент.

Отметим, что армия главы Директории Украинской народной республики в 1919-1920 годах Симона Петлюры отметилась массовыми погромами и убийствами еврейского населения на территории Украины.

Как сообщал «Новый День», сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу обвинил Советский Союз в причастности к развязыванию Второй мировой войны и Холокоста.

Симферополь, Валентин Карамазов

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