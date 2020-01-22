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Среда, 22 января 2020, 16:45 мск

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В Киеве рассказали, о чём Зеленский намерен говорить с Путиным в Израиле

Фото: dialog.ua

Встреча президента Украины с российским лидером на памятных мероприятиях в Израиле пока не согласована.

Однако в Киеве уже определились с темой возможного разговора.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Офисе Владимира Зеленского.

«В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром Беньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля.

Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если встреча все же состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц», – приводит ТАСС перевод сообщения пресс-службы.

Напомним, лидеры ряда государств приедут в Израиль 23 января и посетят мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме, где состоится форум памяти Холокоста.

Между тем, организаторы Форума отказались предоставить слово для выступления президентам Польши и Украины.

Польский лидер Анджей Дуда уже отказался от поездки в Израиль. Отметим, что посольство Израиля в Киеве и МИД Израиля выступили недавно с резкими осуждениями проявлений антисемитизма на Украине.

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