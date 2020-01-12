«Набросились с палками и ножами» – на Украине избитые евреи организовали группу самообороны

В Умани Черкасской области Украины местные евреи после неоднократных нападений националистов и бездействия полиции организовали группу самообороны.

Последний инцидент случился в пятницу 10 января, когда около 30 украинских националистов, вооружённых палками и ножами, напали на евреев, пришедших на могилу раввина Нахмана.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«В пятницу вечером в Умани группа местных хулиганов – около 30 человек – напала на евреев возле могилы раввина Нахмана и избила их. В результате погрома четверо евреев оказались в больнице. Свидетели говорят, что у хулиганов в руках были палки и ножи. Из-за многих инцидентов и бездействия полиции, уманские евреи организовывают специальную группу самообороны для защиты от хулиганов», – написал Долинский.

Об инциденте также сообщило издание Yeshiva World News.

По свидетельствам очевидцев, жестокое избиение паломников началось после незначительного спора, возникшего между местным украинцем и одним из евреев.

«Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев», – рассказал журналистам паломник, проводивший поминальную церемонию.

Между тем, прибывшие на место правоохранители не предприняли никаких действий против избиения, а «просто стояли и смотрели, что происходит».

Как сообщал «Новый День», недавно посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко выразил возмущение в связи с протестом посла Израиля в Киеве Джоэля Лиона по поводу массового факельного шествия в Киеве и Львове в честь гитлеровских коллаборационистов, участвовавших в геноциде евреев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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