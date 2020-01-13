Ада Роговцева: Шендерович радостно плачет, едва заслышав «Героям – слава!»

Известный критик Владимира Путина сатирик Виктор Шендерович в своих гастрольных поездках по Украине вместе с другими «оппозиционными деятелями российской культуры» очень эмоционально воспринимает реакцию аудитории на возглас «Слава Украине!».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявила проживающая в Киеве актриса Ада Роговцева, которая в штыки приняла воссоединение Крыма с Россией.

«Позавчера я играла спектакль с Шендеровичем. У нас там такая лондонская группа, там все оппозиционеры. И когда я после представления (оно идет на русском) провозглашаю «Слава Украине!» и зал взрывается таким гулом, то они плачут, мои коллеги, от радости что где-то так происходит, что это – не выдумано, не заплачено, что душа просит это утвердить, утвердить: «Героям – слава!», – приводит слова Роговцевой «ПолитНавигатор».

При этом украинская актриса наотрез отказывается появляться в России.

«У меня с Россией было связано 60 лет, меня все время приглашали, я там работала. Они напали на мою страну, они перешли границу, которую переходить нельзя. Как я могу ехать к людям, которые не уважают мою землю, мой народ, которые считают, что это – придуманная нация, придуманный язык?!», – негодует Ада Роговцева.

Вместе с тем, подчеркнула актриса, она с удовольствием сотрудничает с «оппозиционными деятелями российской культуры».

Как сообщал «Новый День», на днях в Умани Черкасской области Украины местные евреи после неоднократных нападений националистов и бездействия полиции организовали группу самообороны.

Последний инцидент случился в пятницу 10 января, когда около 30 украинских националистов, вооружённых палками и ножами, с криками «Слава Украине! – Героям Слава!», – напали на евреев, пришедших на могилу раввина Нахмана.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.01.20

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