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Среда, 3 июня 2020, 14:39 мск

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Посол Израиля: На Украине антисемитизм есть, а уголовного термина нет

Фото: comments.ua

Посол Израиля на Украине Йоэль Лион призвал власти страны пресечь рост антисемитских проявлений и ввести в административное и уголовное законодательство определение антисемитизма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», со своим заявлением Лион выступил в эфире украинского телевидения.

Израильский посол привёл в пример очередную антисемитскую выходку украинских неонацистов, когда акт вандализма с их стороны в отношении еврейского монумента был признан украинскими правоохранителями как «порча чужого имущества», а дело было закрыто.

«Это не то, что стоило бы делать. Вам нужно четкое определение антисемитизма в вашем законодательстве. Вы должны делать то, что должна делать страна, чтобы остановить акты антисемитизма и привлечь виновных к ответственности», – заявил Лион и пригрозил Киеву международными судами и ухудшением отношений с Израилем.

«Я пойду даже дальше. Я знаю, что многие в Украине обсуждают, можно ли использовать определенное слово вместо слова «еврей» в украинском языке – не буду его называть, вы сами понимаете, о каком слове речь», – негодует посол.

По его словам, к всплеску антисемитских настроений на Украине ведёт также прославление пособников гитлеровских нацистов и официальное переписывание истории.

Йоэль Лион посоветовал украинским властям обратиться в Международный альянс памяти о Холокосте (IHRA), где уже разработали чёткое и исчерпывающее определение антисемитизма.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.06.20

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