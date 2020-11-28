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Суббота, 28 ноября 2020, 14:57 мск

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В Британии обвинили Facebook в пропаганде украинского неонацизма

Фото: antikor.com.ua

Facebook и Instagram являются проводниками в странах Европы и США идей украинских неонацистских и террористических группировок – батальона «Азов» и Misanthropic Division (запрещены в РФ).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в докладе-расследовании базирующегося в Лондоне Центра противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate – CCDH). Другое название Центра – Hatebook.

Докладчики заявили, что обе украинские организации имеют множество радикальных последователей в США и Европе.

«Обе группы пытаются экспортировать свою идеологию в западные страны, получить там последователей и подстрекать к насилию. Батальон «Азов», неонацистское военизированное формирование, предлагает принимать и тренировать американских членов агрессивного движения Rise Above.

Misanthropic Division, тесно связанная с «Азовом», оказывала влияние на внутренних экстремистов в США и Великобритании, обвиненных в террористических преступлениях», – пишет со ссылкой на Hatebook украинское издание «Страна.УА»

Исследователи выявили в Facebook и Instagram более 60 популярных праворадикальных аккаунтов, связанных непосредственно с украинским «Азовом». Аудитория неонацистских пабликов составляет около 112 тысяч человек.

В комментарии к докладу британского издания The Observer говорится о том, что у британских праворадикалов, обвиняемых по террористическим статьям, находят дома символику украинской Misanthropic Division.

По сообщениям украинских СМИ, причиной «непотопляемости» украинских нацистов в Facebook и Instagram является то, что модераторами русскоязычного сегмента этих соцсетей назначаются пропагандисты из «Незалежной», которые, с одной стороны, жёстко цензурируют открытую критику «Азова» и подобных группировок, а с другой – активно рекламируют паблики неонацистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.11.20

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