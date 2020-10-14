Еврейская община Украины потребовала найти ответственных за антисемитскую выходку под Офисом президента

Объединённая еврейская община Украины направила в полицию заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту демонстрации антисемитского транспаранта возле администрации президента Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на телеграм-странице еврейской организации.

Ранее украинские неонацисты, проводившие свой марш по случаю «дня защитника отечества», демонстративно развернули транспарант с антисемитским содержанием под окнами администрации Зеленского.

«Ждём реакцию правоохранительных органов. Под офисом президента неизвестные развернули баннер с содержанием «Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины Днепровским еврейском кланом Вовы Зеленского».

Объединённая еврейская община Украины заявляет, что это является антисемитизмом: приписывание евреям ответственности за реальные или надуманные проступки отдельных еврейских индивидуумов или групп, или за действия, совершенные неевреями», – отмечено в заявлении.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.10.20

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