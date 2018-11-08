Глава украинских евреев возмущён преподаванием нацистской «воинской доблести» в киевской гимназии

Главу Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского возмутило прославление украинской нацистской дивизии «Галичина» на открытом уроке в киевской гимназии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом инциденте Долинский сообщил на своей странице в Facebook.

«В киевской гимназии № 315 прошёл урок воинской доблести. Образцом доблести стало нацистское формирование – дивизия СС Галиция. Лекцию детям прочел представитель сообщества Ukrainian Military Honor, которое занимается восхвалением украинцев, служивших в нацистских подразделениях. Это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте (охрана концлагерей), вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением», – написал глава комитета.

Долинский разместил фото с урока, где на экране размещён план лекции, в котором указан список нацистской литературы для более полного усвоения материалов о «геройствах» украинских фашистов во время Великой Отечественной войны.

Как сообщал «Новый День», ранее во Львове с размахом отметили юбилей эсэсовцев-карателей. К 75-летию годовщины создания украинской дивизии СС Львовский департамент науки и образования решил провести конкурс рисунков для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. За лучшее изображение украинского эсэсовца был обещан солидный денежный приз.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.11.18

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