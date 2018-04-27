Во Львове с размахом отметят юбилей эсэсовцев-карателей

Во Львове собираются с размахом отметить юбилей украинской дивизии СС «Галичина», участники которой воевали на стороне нацистской Германии.

Напомним, дивизия была создана в 1943 году на Западной Украине. Ее подразделения активно участвовали в боях против советских и польских партизан и в карательных операциях во Франции, Польше, Югославии и на Западной Украине. По данным историков, добровольцы дивизии совершали военные преступления, сжигая дома и массово уничтожая поляков, в том числе женщин и детей. Украинские эсесовцы практически полностью были уничтожены Красной Армией во время боев возле города Броды в 1944 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 75-летию годовщины создания украинской дивизии СС Львовский департамент науки и образования решил провести конкурс рисунков для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. За лучшее изображение украинского эсэсовца обещан солидный денежный приз.

Основным мероприятием торжества станет марш, посвященный украинским эсесовцам.

Кроме того, сообщается, что к юбилею дивизии проведут церемонию гашения специально выпущенного блока марок с изображением командиров формирования. «Обратите внимание на то, что нацистская символика стыдливо затерта на изображениях», – на писала в ЖЖ украинский блогер varjag2007su.

Напомним, во Львове, как и в ряде других крупных городов Украины, 9 мая пройдет Бессмертный полк. Пытаясь избежать провокаций, организаторы подают заявки на проведение шествий под нейтральными лозунгами: «Полк Победы» или «Никто не забыт! Ничто не забыто!». Всего в День Победы в ряды полка планируют встать более 1 миллиона жителей Украины.

Львов, Леонид Маковецкий

Львов. Другие новости 27.04.18

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