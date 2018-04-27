Украина готовится к шествию Бессмертного полка: заявляется о беспрецедентном числе участников

Более 1 миллиона жителей Украины намерена встать в ряды Бессмертного полка 9 мая. В 2017 году в шествиях участвовали 600 тысяч человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция организуется на Украине пятый год, и каждый раз организаторы сталкиваются с серьезными проблемами из-за попыток властей и националистов помешать ее проведению.

Тем не менее, в этом году Бессмертный полк пройдет по большинству крупных городов «Незалежной»: Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Львове, Одессе, Харькове.

Чтобы избежать провокаций организаторы подают заявки на проведение шествий под нейтральными лозунгами: «Полк Победы» или «Никто не забыт! Ничто не забыто!»

Тем не менее, в Киеве, Харькове и Одессе у активистов и волонтеров движения, открыто заявивших о готовности присоединиться к шествиям в День Победы, уже прошли обыски, сообщают «Известия» со ссылкой на организаторов акции. В связи с этим координаторы марша решили усилить защиту участников, а также обратиться за поддержкой к правозащитникам, активистам и политикам:

«Уже вызвался помочь бывший министр внутренних дел Украины (2011-2014) Виталий Захарченко. Также ожидаются телемосты в формате круглого стола с привлечением адвокатов, юристов и активистов, – цитирует издание представителей координационного центра. – Они расскажут, как себя вести с правоохранителями, что нужно знать в случае задержания и какие могут быть провокации на 9 Мая».

Поддержать Бессмертный полк планируют и в «Оппозиционном блоке» Верховной рады.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.04.18

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