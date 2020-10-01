На Украине в военизированном лагере выложили нацистскую свастику телами детей

Несколько юных «воспитанников» молодёжного лагеря, контролируемого запрещённой в России неонацистской организацией «Правый сектор», с подачи своих взрослых «наставников» выложили телами на траве гитлеровскую свастику.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, выложив соответствующее фото.

«Эти дети, весело изображающие нацистскую свастику, – участники молодежного лагеря Правого сектора «Коммандос». В лагере дети изучают взрывное дело. Руководит лагерем сидевшая за убийство поэтесса Диана Виноградова (Камлюк).

На видео ее выступление против ж@дов на Майдане в 2013 году», – написал Долинский, прикрепив к публикации сюжет с человеконенавистническим выступлением Дианы Камлюк-Виноградовой на Майдане.

По сообщениям украинских СМИ, Камлюк отбывала тюремный срок за соучастие в убийстве гражданина Нигерии.

Напомним, ранее на Еuronews показали видео сюжет о финансировании украинским государством детских неонацистских лагерей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.10.20

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