«Стреляем только в нелюдей»: На Еuronews показали сюжет о финансировании украинским государством детских нацистских лагерей

Телеканал Еuronews выпустил сюжет об украинском детском лагере, воспитанники которого обучаются членами праворадикальных националистических организаций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», возраст воспитанников лагеря, расположенного на территории Тернопольской области, от 8 до 16 лет.

Официальная легенда деятельности – начальная военная подготовка и обучение стрельбе из автомата. Детским наставником является ветеран АТО Юрий Черкашин с позывным «Чорнота».

Черкашин – активист группировки «Сокол», молодёжного крыла запрещённой в РФ ультраправой партии «Свобода».

«В людей живых мы не целимся ни в коем случае. ДНР-овцы, сепаратисты, новороссы, зеленые человечки, московские оккупанты людьми не считаются, поэтому целиться в них можно и нужно», – рассуждает Чорнота.

«Воспитатель» получил ранение под Донецком в 2015 году, где воевал в составе ультраправого добровольческого карательного батальона.

«Теперь он воспитывает молодых людей на идеалах запрещённой в России Украинской повстанческой армии и «белой Европы». Враг для них стоит не только на Востоке, но и на Западе. Как объяснил молодым людям руководитель молодежного направления «Свободы» Руслан Андрейко, к власти в Европе пришли новые большевики, которые стремятся совратить подрастающее поколение», – отмечает автор текста.

«Детские лагеря праворадикальных групп получают финансирование от Министерства молодежи и спорта в рамках поддержки «национально-патриотического воспитания молодежи». Среди получателей такого финансирования, кроме «свободовцев», ультраправая организация С14 (запрещена в РФ). Ее члены обвиняются в убийстве оппозиционного писателя и журналиста Олеся Бузины, в нападениях на цыган и гомосексуалов», – говорится в видеосюжете.

Чорнота и дети

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