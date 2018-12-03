Украинские нацформирования сгоняют на военные учения местных жителей

В Днепропетровске каратели АТО из воооружённой группировки запрещённой в РФ ультраправой националистической партии НацКорпус в «добровольно-принудительном» порядке привлекают горожан на военизированные сборы с определённой идеологической обработкой, мотивируя это «военным положением в стране».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Политнавигатор» со ссылкой на украинские националистические ресурсы.

На учениях, которые ультра-правые радикалы назвали «масштабным мероприятием», горожан, кроме прочего, обучают военной тактике, минированию и стрельбе из различных видов огнестрельного оружия.

Руководят «мероприятием» обученные и теоретически подкованные инструкторы, прошедшие войну против республик Донбасса.

Они рассказывают местным жителям «о типах взрывных устройств, принципах их действия и области применения».

Сообщается также, что на тренировках по тактике ведения боя инструктор «на практике учил гостей перемещению небольшой группой (взводом) в условиях боевых действий».

На первые «сборы» националисты согнали больше сотни горожан и обещают продолжить набор в следующие группы.

Как сообщал «Новый День», телеканал Еuronews выпустил сюжет об украинском детском лагере в Тернопольской области, воспитанники которого обучаются членами праворадикальных националистических организаций.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.12.18

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