Глава еврейского комитета: Киевсовет учредил даты памяти нацистских головорезов и антисемитов

Киевский городской совет большинством голосов учредил праздничные дни в честь украинских нацистов и коллаборационистов времён Великой Отечественной войны советского народа против фашистской Германии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о решении киевских депутатов с радостью сообщил член запрещённой в РФ неонацистской партии «Свобода» Юрий Сиротюк, с гордостью отметив, что инициатором документа выступила его партия.

Примечательно, что Киеврада (Киевсовет) скрыла список юбиляров от общественности, но Сиротюк поспешил его обнародовать.

Между тем, постановление Киевсовета вызвало гневное возмущение директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, который разместил фото одного из чествуемых – организатора украинской дивизии «СС».

«27-го февраля 2020 Киевский горсовет большинством голосов принял постановление о праздновании в Киеве памятных дат и юбилеев. В этом году киевляне отметят юбилей изображенного на фото Кубийовича и прочих нацистских убийц, головорезов, палачей и антисемитов:

130-лет Ивана Полтавца-Остряницы – нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, главы украинских казаков-нацистов.

100 лет – Васыля Левковыча – нацистского коллаборанта, коменданта украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора еврейских погромов, палача и убийцы пяти тысяч евреев и тысяч поляков, военного преступника.

115 лет – Уласа Самчука – злобного антисемита, нацистского коллаборанта, издателя газеты «Волынь», деятеля ОУН (запрещена в РФ – прим. «НД»), участника уничтожения евреев Ровно. Самчук подстрекал и призывал к уничтожению евреев в дни массового убийства 25 тысяч евреев Ровно, включая 6 тысяч детей. Убийство евреев Киева в Бабьем Яре Самчук назвал «великим днем».

110 лет – Василя Сидора – нацистского коллаборанта и военного преступника, бойца батальона «Нахтигаль», оберцугфюрера 201-го батальона шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения в Беларуси.

120 лет – Юрию Липе – активист ОУН, нацистский коллаборант, автор идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок.

120 лет – Владимира Кубийовича – нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС «Галиция» (запрещена в РФ).

100 лет – Василя Галасы – активисту ОУН, организатору еврейских погромов на Западной Украине летом 1941 года, участника уничтожения польского населения в 1943-44 годах

130 лет – Андрия Мельника, главы ОУН, нацистский коллаборант, агент нацистских спецслужб. Члены ОУН Мельника организовали вспомогательную полицию в оккупированном Киеве. Вооруженные формирования Мельника принимали участие в расстрелах евреев в Бабьем Яре, Черновцах, Виннице, Житомире и других городах.

В информационном сообщении на сайте Киеврады позорно скрыли, кого будут праздновать. Но глава фракции партии «Свобода» Юрий Сиротюк опубликовал полный текст постановления», – написал Долинский у себя в Фейсбуке.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.02.20

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