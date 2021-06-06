Сенат Франции потребовал от главы МИД страны отреагировать на разгул нацизма в Киеве

Делегация Сената Франции вернулась в Париж из Киева, где была шокирована пропагандой нацизма и открытой вербовкой добровольцев в ряды нацполка «Азов» (запрещён в РФ).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», комиссия иностранных дел Сената направила официальный запрос главе МИД Франции Жану-Иву Ле Дриану.

«Неонацистские партии развивают все более активную деятельность, в том числе в центре Киева, со стрельбищами, практиками сборки и разборки автоматов и службами вербовки молодых людей в ополчения, которые явно заявляют о нацистской идеологии. Документы, удостоверяющие личность нацистских солдат, погибших во время войны, в том числе членов зондеркоманды, распространяются на Андреевском спуске.

Эти действия сочетаются с обучением комбатантов, выступающих за превосходство белой расы, которые подстрекают к атакам по всей Европе от имени печально известного полка «Азов». Эти действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция министерства иностранных дел по этому вопросу и какие меры оно намеревается принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии», – приводит текст запроса украинское издание «Страна.УА».

Вместе с заявлением сенаторы направили в МИД фото- и видео доказательства пропаганды нацизма в украинской столице.

Теперь МИД Франции обязан сформулировать ответ и выступить с официальной реакцией о ситуации на Украине.

Напомним, на днях Верховная рада отвергла законопроект о запрете героизации нацизма на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.06.21

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