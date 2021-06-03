Верховная рада отвергла законопроект о запрете героизации нацизма на Украине

Верховная рада Украины провалила голосование по законопроекту о предотвращении героизации нацизма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», инициатором закона выступил член президентской фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Однако однопартийцы не поддержали своего коллегу. Большинство голосовавших за документ оказались из партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Отмечаем, что пропаганда Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП), организаций СС (включая подразделения Ваффен-СС), Гестапо, СД и СА, которые были признаны преступными Нюрнбергским трибуналом, отрицание факта преследовании и массового уничтожения евреев и ромов во время Второй мировой войны (Холокоста) во многих странах Европы и мира считается уголовным правонарушением.

Учитывая вышесказанное, предлагается внести ряд уточняющих изменений в Законы Украины с целью предотвращения реабилитации имиджа организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом и лиц, которые во всем мире считаются военными преступниками», – говорилось в пояснительной записке к документу.

Однако выступившая с трибуны депутат от запрещённой в РФ партии «Свобода» Оксана Савчук заявила, что «украинские бойцы СС – были героями».

Напомним, ранее Украина и США оказались единственными странами, не поддержавшими резолюцию ООН о недопущении героизации нацизма.

Резолюция рекомендовала государствам принять надлежащие конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Симферополь, Валентин Карамазов

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