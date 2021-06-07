Посольство США одобрило изображение Крыма и нацистский слоган на футболках сборной Украины

Посольство Соединенных Штатов Америки на Украине публично приветствовало решение Украинской ассоциации футбола утвердить новую форму сборной для чемпионата Европы с изображением Крыма и нацистского лозунга украинских коллаборантов «Слава Украине – героям слава».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», публикацию со словами поддержки посольство США разместило в своём официальном твиттере.

«Нам нравится новая форма. Слава Украине! Крым – это Украина», – говорится в записи посольства.

Ранее информацию о провокационных украинских футболках прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все аспекты с утверждением формы национальных сборных на чемпионат Европы по футболу решает УЕФА.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.06.21

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