Посольство Соединенных Штатов Америки на Украине публично приветствовало решение Украинской ассоциации футбола утвердить новую форму сборной для чемпионата Европы с изображением Крыма и нацистского лозунга украинских коллаборантов «Слава Украине – героям слава».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», публикацию со словами поддержки посольство США разместило в своём официальном твиттере.
«Нам нравится новая форма. Слава Украине! Крым – это Украина», – говорится в записи посольства.
Ранее информацию о провокационных украинских футболках прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все аспекты с утверждением формы национальных сборных на чемпионат Европы по футболу решает УЕФА.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 07.06.21
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