Сборная Украины выйдет на поле в нацистских футболках вопреки запрету УЕФА

Сборная Украины по футболу сыграет 13 июня в рамках группового этапа чемпионата Европы с Нидерландами в футболках с лозунгами украинских коллаборационистов «Слава Украине – героям слава».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.
«Да, мы собираемся играть в этой униформе», – подтвердил он.
Вместе с тем, Гливинский уточнил, что Украинская ассоциация футбола находится в Риме и ведёт переговоры с УЕФА по отмене запрета на новую форму.
Как сообщал «Новый День», ранее УЕФА потребовал от Украины убрать с формы национальной сборной лозунг «Героям слава».
Однако сегодня Украинская ассоциация футбола официально утвердила фразы «Слава Украине» и «Героям слава» в качестве слоганов национальной сборной для Евро-2020. Глава УАФ Андрей Павелко назвал лозунги «уникальным кодом», понятным всем украинцам.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 11.06.21
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