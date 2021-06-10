УЕФА потребовал убрать слова «Героям слава» с формы сборной Украины

УЕФА изменил решение о форме сборной команды Украины по футболу и потребовал убрать слоган «Героям слава» с воротника футболки.

Специалисты еще раз оценили форму украинцев после обращения Российского футбольного союза, который указал, что сочетание слогана с фразой «Слава Украине!» на лицевой стороне футболки носит политический характер. Аналогичное приветствие с ответом использовалось украинскими националистами.

«Сочетание этих двух лозунгов явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален», – заявил представитель УЕФА (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, Киев представил форму своей сборной для участия в Евро-2020 с очертаниями Крыма и политическими лозунгами на футболке. В УЕФА одобрили костюм, поскольку ООН официально считает Крым украинским. Дизайн поддержали в США, подчеркнув, что «Крым – это Украина».

В Кремле спокойно отнеслись к форме украинских спортсменов. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Евро-2020 – спортивное мероприятие, а не политическое. Российские болельщики и спортсмены возмутились созданному на Украине дизайну.

Ньон, Наталья Рязанова

Ньон. Другие новости 10.06.21

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