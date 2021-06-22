В Бухаресте не пустили на стадион украинцев с транспарантом «Crimea is Ukraine»

Румынские полицейские перед матчем чемпионата Европы Украина – Австрия не позволили украинским болельщикам пронести на стадион жёлто-синее полотнище с изображёнными на нём контурами Крыма и надписями «Crimea is Ukraine».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в соцсетях рассказали болельщики из Киева.

По их словам, они хотели продемонстрировать свой транспарант на стадионе в знак несогласия с УЕФА, заставившего сборную Украины внести коррективы в официальную футбольную форму.

«При входе на стадион со стороны румынской полиции и стюардов увидели нездоровый интерес ко всем флагам, которые проносились. С собой у нас было два флага с надписью «Kyiv» и «Crimea is Ukraine». Когда полиция заметила флаг с Крымом, сбежалась куча непонятных людей, они оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика», – написали возмущённые болельщики.

«Сказали, что Крым спорная территория между Россией и Украиной и отказались взглянуть на карту в Google Maps», – пожаловались они. К слову, на картах Google Maps для российских пользователей Крым находится в границах РФ.

Украинские болельщики также связали инцидент с тем, что УЕФА «заигрывает» с российским «Газпромом», который является одним из спонсоров чемпионата.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.06.21

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