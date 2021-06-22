В Верховной раде призвали УЕФА отменить матчи ЧЕ в Санкт-Петербурге

Резкое ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РФ угрожает болельщикам и участникам чемпионата Европы, приезжающим на игры в Санкт-Петербург.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат украинского парламента от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Он сообщил, что направил письмо в УЕФА с требованием перенести матчи в другие города Европы.

Напомним, Санкт-Петербург является одним из принимающих городов Евро-2020. В Северной столице запланированы матчи между Швецией и Польшей (23 июня) и четвертьфинальный матч (2 июля).

«Учитывая существенное ухудшение эпидемиологической ситуации в России, которое представляет угрозу жизни болельщиков и участников футбольного чемпионата Евро-2020, прошу рассмотреть возможность перенести матчи из Санкт-Петербурга в другие города», – написал Гончаренко у себя в телеграм-канале.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.06.21

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