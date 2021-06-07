В Кремле спокойно отнеслись к возможному появлению украинской сборной в России с изображением Крыма и нацистского слогана на футболках

Все аспекты с утверждением формы национальных сборных на чемпионат Европы по футболу решает УЕФА.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя одобренную украинским футбольным союзом новую форму сборной страны, на которой изображены принт с очертаниями Крымского полуострова и нацистский лозунг украинских коллаборационистов «Слава Украине – героям слава».
Пескова спросили, будет ли протестовать Москва, если сборная Украины пробьётся в четверть финал и появится в провокационных футболках на стадионе в Санкт-Петербурге. Как известно, несколько игр ЧЕ по футболу пройдёт в Северной столице, в том числе, один из четвертьфинальных матчей.
«Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.
По его мнению, слишком большое внимание к этому вопросу ведёт к «разжиганию ненависти».
«Форма футболистов с очертаниями Крыма не подстегнет напряженность, спорт есть спорт, не надо разжигать ненависть», – сказал Песков.
По мнению некоторых экспертов, Кремль не хочет раздувать скандал из-за украинской футбольной формы, так как в условиях конфликта с Западом больше озабочен поддержанием имиджа России как страны, способной достойно организовать любые международные соревнования на самом высоком уровне.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 07.06.21
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