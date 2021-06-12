За ношение украинских футболок в РФ может последовать уголовное наказание

В Санкт-Петербурге, где пройдёт несколько матчей чемпионата Европы по футболу, проверят торговые точки, продающие атрибутику и спортивную форму команд стран-участников ЧЕ. Правоохранители будут выявлять распространителей футболок сборной Украины, на которые нанесён принт с изображением Крыма и нацисткий лозунг украинских коллаборационистов «Слава Украине – героям слава».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на собственный информированный источник сообщает «Интерфакс».

«На основе экспертизы, которая оценивала форму сборной Украины по поводу посягательства на территориальную целостность Российской Федерации и иные формы экстремизма, будут проверяться точки торговли продукцией чемпионата Европы по футболу», – сказал собеседник агентства.

В свою очередь, адвокат Игорь Бушманов не исключил, что уличённых в торговле или ношении украинской футбольной формы ждёт уголовная ответственность в России.

«Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм – публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Эти действия будут рассмотрены в соответствии со статьей 280.1. УК РФ», – приводит слова юриста «Sport24».

Напомним, ранее УЕФА потребовал убрать лозунг «Героям слава» с формы сборной Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.06.21

«Теоретически всё возможно» – спикер Верховной рады не исключил подачу воды в Крым. / В Крыму чиновники разрешили поставить на пляже 150 торговых киосков – бюджет не получил ни копейки. / В Крыму раскрыли мошенничество с авиабилетами. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»