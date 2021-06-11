Ассоциация футбола Украины утвердила нацистский лозунг для сборной на Евро-2020

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально утвердила фразы «Слава Украине» и «Героям слава» в качеств слоганов национальной сборной для Евро-2020. Глава УАФ Андрей Павелко назвал лозунги «уникальным кодом», понятным всем украинцам.

Решение принято 11 июня единогласно, 45 голосами «за».

«Уникальный национальный футбольный код, который содержит эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и для нас большая честь защищать и наполнять новыми силами единства», – написал Павелко в соцсети.

Также на всех международных мероприятиях представители ассоциации намерены использовать большой герб. На нем изображена карта Украины с очертаниями Крыма, самопровозглашенных ДНР И ЛНР и трезубцем в центре.

Как сообщал «Новый День», УЕФА потребовал от Украины убрать с формы национальной сборной лозунг «Героям слава». После обращения российского футбольного союза организация пересмотрела свое решение об одобрении дизайна и признала надпись политизированной.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 11.06.21

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