Посольство США на Украине анонсировало самые масштабные в истории военные учения на Чёрном море

В американо-украинских военных учениях «Си Бриз-2021» примет участие наибольшее количество стран за всю историю их проведения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём Твиттере сообщает американское посольство на Украине.

Кроме того, ожидается самое большое привлечение военных кораблей и вооружений.

«Нынешние учения Си Бриз имеют наибольшее количество стран-участниц в истории учений: 32 страны с 6 континентов, 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 команд специальных операций и дайвинга», – говорится в сообщении.

Напомним, организаторами учений «Си Бриз» являются США и Украина, манёвры проводятся с 1997 года исключительно у берегов и на территории «Незалежной».

Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья. США поддерживают учения финансами, предоставляют технику, вооружение и оборудование, а также привлекает к учениям союзников со всех континентов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.06.21

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