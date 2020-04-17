Посольство США потребовало от России «немедленно покинуть» Украину

Жители народных республик Донбасса в период пандемии коронавируса «страдают» от действий непризнанных властей и поддерживающей их России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила временный поверенный США в делах Украины Кристина Квин.

По её словам, Москва и местные «незаконные власти» препятствует получению международной гуманитарной помощи с территории Украины для жителей ЛДНР, а также не пускают на территорию республик членов мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Они вредят людям, которые проживают на востоке Украины, и препятствуют поступлению гуманитарных товаров», – приводит Лента.ру слова Квин.

«Призываем Россию немедленно покинуть территорию Украины», – заявила американский дипломат и потребовала пропустить на территорию ЛДНР наблюдателей миссии ОБСЕ.

Ранее власти республик запретили въезд любым иностранцам без обязательного прохождения карантина.

Отметим, что и ЛДНР, и Украина закрыли переходы на линии соприкосновения на период пандемии коронавируса. При этом республики Донбасса постоянно получают от России средства индивидуальной защиты, тесты на определение коронавируса и медикаменты.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.04.20

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