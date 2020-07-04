Посольство США на Украине обвинило Россию в «вооружённой агрессии»

Россия лишает демократических прав «украинских граждан в Крыму» и совершает «вооружённую агрессию на востоке Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в специальном заявлении, приуроченном ко Дню независимости Соединённых Штатов 4 июля.

Квин призналась, что регулярно встречается с воевавшими против республик Донбасса боевиками АТО и выражает им признательность от лица Америки.

«Мы не должны забывать, что даже в разгар этой пандемии Россия несправедливо лишает украинских граждан в Крыму демократических прав. Кроме того, украинские мужчины и женщины до сих пор ведут борьбу против вооружённой агрессии России на востоке Украины. У меня была честь встретить многих украинских ветеранов, меня вдохновило их мужество и преданность защите украинской демократии», – приводит «ПолитНавигатор» слова главы посольства США на Украине.

Напомним, ранее Кристина Квин потребовала от России «немедленно покинуть» Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.07.20

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