США и Украина проголосовали в ООН против антифашистской резолюции

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. За него проголосовало 121 государство, 55 стран воздержались. Против выступили только США и Украина.

Документ получил название «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», сообщает РИА «Новости».

Резолюция рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

В документе решительно осуждаются инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Его авторы настоятельно призывают государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.

По словам директора департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Рината Аляутдинова, одна из делегаций, голосовавших против российской резолюции, в ходе консультаций при подготовке этого документа заявила, что за сотрудничество с нацизмом «никого и никогда нельзя осуждать». «По-моему, тут больше нечего комментировать», – отметил он. Отвечая на уточняющий вопрос, была ли это украинская делегация, дипломат сказал: «Нетрудно догадаться».

По инициативе России и ряда других стран, включая участников ОБСЕ, Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию против героизации нацизма. При этом традиционно против этого документа выступают только Киев и Вашингтон.

Нью-Йорк, Иван Гридин

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