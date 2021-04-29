Германия не стала осуждать украинские власти за марш в честь дивизии СС в Киеве

Посол ФРГ в Берлине Анка Фельдхузен возложила вину за разрешённый властями Украины марш в честь гитлеровской дивизии СС «Галичина» на некие «волонтёрские организации». Вместе с тем, в заявлении посла не прозвучало ни слова критики в адрес официального Киева, при попустительстве которого в «Незалежной» давно реабилитирован нацизм.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», накануне в центре Киева члены украинских официально зарегистрированных неонацистских организаций открыто прошли маршем с флагами и в амунции дивизии СС «Галичина», вскидывая руки в нацистском приветствии.

Немецкий посол в своём заявлении назвала неонацистов «волонтёрами» АТО, которые «борются за Украину» в Донбассе, и попросила их не ассоциироваться с гитлеровскими подразделениями Ваффен CC.

«Подразделения Ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними», – написала Фельдхузен.

Отметим, что Украину за попустительство неонацизму на официальном уровне осуждают лишь Россия, Израиль и иногда Польша.

Симферополь, Валентин Карамазов

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