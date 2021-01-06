В Киеве потребовали от Израиля покаяться за «геноцид украинского народа»

Украинские неонацисты собирают акцию у израильского посольства в Киеве в ответ на недавнее осуждение послом еврейского государства нацистских маршей и разгула антисемитизма в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», акция пройдёт под лозунгами с требованием к Израилю покаяться за «голодомор» 30-х годов на Украине.

«Покайтесь за геноцид! Когда Израиль признает голодомор? Приди добиться справедливости! Посольство Израиля. 18:00, среда, 6 января», – гласит одна из афиш, опубликованная на сайте запрещённой в РФ ультраправой группировки «С14».

«Бандера преступник? Преступники не признают голодомор. Пришла пора посольству Израиля заняться своими делами. Приди! Репост!» – обратился к украинцам главарь группировки Евгений Карась.

Напомним, 4 января посол Израиля на Украине Джоэль Лион выступил с заявлением в Твиттере о том, что для Украины настало время признать своё нацистское прошлое и перестать прославлять пособников немецких фашистов, таких как Степан Бандера.

«Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Время для Украины признать своё прошлое», – написал Лион, комментируя сообщение украинских СМИ о марше, который прошёл в Киеве 1 января.

Между тем, публикация израильского посла вызвала в его адрес потоки грязной брани антисемитского характера со стороны украинских комментаторов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.01.21

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