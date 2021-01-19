Запретившие русскую речь Порошенко и Зеленский дома общаются только на русском

Пётр порошенко и Владимир Зеленский пошли на поводу у горстки националистов и запретили использовать родной русский язык миллионам украинцев. Между тем, члены их семей признались, что в быту бывший и нынешний президенты Украины общаются исключительно на русском.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телеканала NEWSONE заявил полититолог Юрий Дудкин.

«Большинство украинцев знает русский язык и на нем общается. В частности, как нынешний президент Зеленский, так и прошлый, Порошенко, в своей семье говорят исключительно на русском, в чем давным-давно признались их члены семьи. Но, что интересно, некоторые люди, которые очень медийные сегодня, интерпретируют 10 статью Конституции по-своему.

Не буду называть их имена, но это откровенные нацисты, которые говорят о гарантиях русскому языку: «мы вам гарантируем, что мы вас за русский язык не будем убивать». Понимаете? И вот эта личность приходит и говорит это на всю страну. Скажите, это допустимо в 21-м веке? Что она, видите ли, не будет нас убивать – русскоязычных и этнических русских», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.01.21

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