На Украине официально запретили русский язык в сфере услуг

На Украине 16 января вступило в силу требование к сфере услуг обслуживать клиентов только на украинском языке. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

С сегодняшнего сотрудники магазинов, ресторанов, кафе, фитнес-залов, салонов красоты, парикмахерских и других заведений обязаны начинать разговор с посетителями только на украинском языке. Персонал может перейти на другой язык только по просьбе клиента.

Также на украинском языке должна предоставляться информация о товарах и услугах на ценниках, инструкциях, этикетках, маркировке.

Вывешенная в заведениях информация в письменном виде (например, меню) может дублироваться на любых других языках.

Для нарушителей новых требования предусмотрены штрафы, но они будут введены с 16 июля 2022 года. При этом штрафы будут взиматься с предприятия, а не с персонала.

«Секретариат уполномоченного может осуществлять внеплановые меры контроля относительно нарушений языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф», – говорится в заявлении уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, которое цитирует RT.

Новые нормы прописаны в ст. 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ, вступивший в силу 16 июля 2019 года, предусматривает постепенное внедрение норм. В частности, на первом этапе жителей Украины обязали использовать украинский язык во всех публичных сферах общественной жизни. С 16 января 2020 года реклама выходит только на украинском языке. С 16 июля того же года все медицинские документы стали оформляться только на украинском языке, а все научные издания стали публиковать материалы на украинском, английском или на официальных языках ЕС. Кроме того, украинизации подверглись названия остановок, станций, портов и аэропортов, при этом допускается дублирование латиницей.

Добавим, что с 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перешли на преподавание на украинском языке, начиная с пятого класса. Школы, в которых обучение осуществляется на других языках, смогут работать в прежнем режиме еще три года.

Согласно данным исследования Kantar, проведенного в мае 2019 года, 63% украинцев считают родным украинский язык, еще 35% граждан – русский. При этом русский язык знают 63% респондентов.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 14.01.21

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