Верховная рада постановила не признавать выборы президента Белоруссии и поддержала санкции ЕС

Выборы белорусского президента не были свободными, а их результаты оказались сфальсифицированы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое постановление приняла Верховная рада Украины.

За документ проголосовали 228 депутатов, против – 28, воздержались – 21, не голосовали – 68.

«Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы», – говорится в постановлении.

Вместе с тем, украинские парламентарии отказались ставить на голосование предложенный партией «Голос» более радикальный вариант текста, в котором говорилось о непризнании Александра Лукашенко президентом Белоруссии.

Тем не менее, Верховная рада поддержала санкции ЕС против белорусского руководства.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.09.20

Крым стал единственным регионом России, сокращающим расходы на здравоохранение. / Скандал продолжается: крымский специализированный дом ребенка «Елочка» работал без лицензии. / В Крыму из-за коронавируса закрыли несколько детских садов и более 20 классов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»