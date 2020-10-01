В Минске заявили об остром дефиците доверия к Киеву

Белоруссия настроена на поддержание добрососедских отношений с Украиной, однако последние заявления официального Киева практически уничтожили былую атмосферу доверия между странами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь МИД Республики Беларусь Анатолий Глаз.

«Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества», – констатировал Глаз.

С не менее резким заявлением выступило и посольство Белоруссии на Украине, комментируя непризнание Киевом легитимности избранного президента Александра Лукашенко.

«Заявления Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, легитимности президента Республики Беларусь, обстановке на белорусско-украинской государственной границе, призывы к проведению новых выборов президента Республики Беларусь, обсуждение вопроса о применении к Республике Беларусь санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь», – говорится в официальной ноте посольства Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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