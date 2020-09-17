«Попейте водички» – Глава МВД Украины грубо обозвал Лукашенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал оскорбительный комментарий в адрес белорусского президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Аваков в грубой форме отреагировал на призыв Лукашенко к народам Польши, Литвы и Украины «остановить своих безумных политиков», которые, по его мнению, ведут дело к войне, беспардонно вмешиваясь в дела Республики Беларусь.

«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина.

Но, если кто-то сходит с ума – не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем о Украине и желаем только мира и процветания Беларуси.

Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.

Так что – попейте водички, господин Лукашенко – успокойтесь. Украинцы – друзья белорусам – не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу», – написал глава МВД Украины у себя в Фейсбуке.

Напомним, о фактах вмешательства Украины в белорусский кризис заявляли, в том числе и российские власти.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.09.20

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