Лукашенко распорядился закрыть западные границы и «усилить» украинскую

Президент Беларуссии Александр Лукашенко заявил, что вынужден закрыть границы с Польшей и Литвой, а также усилить – с Украиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в Минске на женском форуме «За Беларусь».

Лукашенко отметил, что Польша, Литва и примкнувшая к ним Украина зашли уже так далеко в своём вмешательстве в дела Белоруссии, что дело идёт к войне.

«Честно вам скажу, мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде, чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада.

Прежде всего, с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства.

И мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны», – приводит ТАСС слова Лукашенко.

Он напрямую обратился к народам соседних стран.

«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!», – заявил президент Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.09.20

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