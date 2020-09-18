В Литве заподозрили, что угроза Лукашенко закрыть границу всего лишь риторика

Вильнюс считает, что выпады Лукашенко против Литвы – это попытка переложить ответственность за внутриполитический кризис в Белоруссии на происки «внешних врагов».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, комментируя заявление Лукашенко о закрытии границ с Польшей и Литвой и направление «пол-армии» на защиту рубежей страны.

«Это вызвано желанием любой ценой продемонстрировать присутствие какой-то внешней угрозы... Если такой угрозы нет, ее надо найти», – приводит слова Линкявичуса ТАСС.

Кроме того, глава МИД Литвы не особенно верит в реальность намерений белорусского президента, напомнив, что прежние угрозы Лукашенко перенаправить грузовые потоки с Клайпеды на российскую Усть-Лугу пока остаются лишь словами.

«Прежние высказывания Лукашенко были не слишком реальными. И сейчас следует подождать, пока выяснится, что имелось в виду», – заявил Линкявичус.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.09.20

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