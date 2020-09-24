Вероломство «несамостоятельных»: в Минске отреагировали на «непризнание» Лукашенко Киевом

Украинская власть, которую всегда поддерживала Белоруссия, оказалась несамостоятельной и неблагодарной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МИД Белоруссии в ответ на отказ Киева признавать легитимность президента Александра Лукашенко.

«Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими «продвинутыми» оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации...», – говорится в специальной ноте.

В Минске намекнули, что до сих пор не оглядывались на мнение России в отношении Украины, тогда как Киев сразу присоединился к западному хору против Белоруссии.

«При этом призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое Беларусь искреннее и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию...

Хотя, судя по всему, глава МИД Украины и не считает это важным для своей страны», – отметили в МИД Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.09.20

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