МИД Украины нашёл словесную форму для «непризнания» Лукашенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба побоялся открыто не признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии после прошедшей сегодня в Минске инаугурации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», глава МИД «Незалежной» намекнул, что Лукашенко является «нелегитмным» президентом.

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», – написал Кулеба у себя в Твиттере.

Напомним, ранее Соединённые Штаты отказались признавать Александра Лукашенко «законно избранным лидером страны».

Как сообщал «Новый День», Украина вынуждена присоединиться к хору западных критиков белорусского президента, однако боится экономической мести со стороны Минска.

Симферополь, Валентин Карамазов

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