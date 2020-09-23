российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 сентября 2020, 01:40 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

МИД Украины нашёл словесную форму для «непризнания» Лукашенко

Кулеба. Фото: gordonua.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба побоялся открыто не признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии после прошедшей сегодня в Минске инаугурации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», глава МИД «Незалежной» намекнул, что Лукашенко является «нелегитмным» президентом.

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признания легитимным главой белорусского государства», – написал Кулеба у себя в Твиттере.

Напомним, ранее Соединённые Штаты отказались признавать Александра Лукашенко «законно избранным лидером страны».

Как сообщал «Новый День», Украина вынуждена присоединиться к хору западных критиков белорусского президента, однако боится экономической мести со стороны Минска.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.09.20

«Друг Помпео» не признал Лукашенко президентом. / Наша пропаганда вызывает ненависть крымчан к Украине – киевский журналист. / Американские военные самолёты демонстративно пролетели над Киевом и другими украинскими городами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Друг Помпео» не признал Лукашенко президентом

Семь стран ЕС не признали легитимность Лукашенко после инаугурации. Оппозиция готовит новые протесты

Лукашенко тайно вступил в должность президента. Оппозиция об инаугурации: «Воровская сходка для коронации вора в законе»

«228 агентов Кремля»: в Киеве испугались экономической мести Лукашенко

Лукашенко назвал Украину «форпостом политических провокаций»

Киев угрожает Лукашенко за дружбу с Путиным «против Украины»

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,