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Четверг, 24 сентября 2020, 00:52 мск

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«Друг Помпео» не признал Лукашенко президентом

Помпео и Лукашенко договариваются дать бой российской нефти. Минск, февраль 2020. Фото: ctv.by

Соединённые Штаты отказались признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в официальной реакции Госдепа США на прошедшую инаугурацию Лукашенко.

«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», – сказано в сообщении администрации США.

Напомним, вступление Лукашенко в должность президента прошло в среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в Минске. На нее были приглашены несколько сотен человек.

Примечательно, что инаугурацию Лукашенко провели тайно – заранее о ней не сообщалось, телетрансляции не было, хотя, согласно закону «О Президенте Республики Беларусь», церемония принесения присяги должна транслироваться по республиканскому телевидению и радио. Во время инаугурации по государственным телеканалам шли сериалы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.09.20

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