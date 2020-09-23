Семь стран ЕС не признали легитимность Лукашенко после инаугурации. Оппозиция готовит новые протесты

На данный момент семь стран Евросоюза – Германия, Словакия, Чехия, Дания, Литва, Латвия, Эстония – отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии после инаугурации. Соответствующие заявления сделали представители властей этих государств.

Как заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Германия не признает Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации, а сама процедура не была легитимной.

Глава МИД Словакии Иван Корчок отметил в своем твиттере, что у Лукашенко нет легитимности, чтобы управлять своей страной, и Словакия поддерживает белорусов.

Руководитель МИД Чехии Томаш Петржичек также заявил о нелегитимности процедуры вступления в должность Лукашенко. «Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Таким образом, результат не является легитимным, поэтому сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко также нелегитимна», – заявил министр, отметив, что «белорусы заслуживают свободы».

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс счел инаугурацию Лукашенко «фарсом». «Сфальсифицированные выборы. Сфальсифицированная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим, совсем наоборот. Его нелегитимность – это факт со всеми вытекающими последствиями», – написал политик в своем твиттере.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в своем твиттере, что инаугурация «противоречит всем принципам демократии», и призвал к проведению в Белоруссии свободных и честных президентских выборов.

В Кремле отказались комментировать инаугурацию Лукашенко, назвав ее внутренним делом Белоруссии.

Как сообщал «Новый День», в среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в Минске прошла торжественная церемония вступления Лукашенко в должность президента Белоруссии. Инаугурацию Лукашенко провели тайно, без предупреждения и телетрансляции. Стоит отметить, что на церемонию не был приглашен ни один посол иностранных государств.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала тайную инаугурацию Лукашенко фарсом. «На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию», – заявила она, добавив, что с сегодняшнего дня не считает его легитимным президентом Белоруссии. При этом Тихановская назвала себя единственным лидером, избранным белорусским народом. Ранее член президиума Координационном совета оппозиции Павел Латушко назвал церемонию принесения присяги Лукашенко «коронацией вора в законе».

Сам Лукашенко в ходе инаугурации заявил, что цветная революция в Белоруссии провалилась. По его словам, единственной формулой выживания республики «является сильная власть».

Тем временем противники Лукашенко объявили о проведении бессрочной акции протеста. В оппозиционных телеграм-каналах анонсируются протестные акции в Минске и других городах, намеченные на вечер среды, 23 сентября. Поступают сообщения, что на площадь Независимости в Минске стягивают силовиков. Очевидцы сообщают о передвижении в центр города водометов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.09.20

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