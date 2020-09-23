Лукашенко тайно вступил в должность президента. Оппозиция об инаугурации: «Воровская сходка для коронации вора в законе»

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла в среду, 22 сентября, во Дворце Независимости в Минске, сообщает государственное информагентство БелТа. На нее были приглашены несколько сотен человек.

Примечательно, что инаугурацию Лукашенко провели тайно – заранее о ней не сообщалось, телетрансляции не было, хотя, согласно закону «О Президенте Республики Беларусь», церемония принесения присяги должна транслироваться по республиканскому телевидению и радио. Во время инаугурации по государственным телеканалам шли сериалы, передает Тut.by.

Как информирует БелТа, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию, после чего он подписал акт о принесении присяги. Затем глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента республики.

Отмечается, на церемонию инаугурации были приглашены высшие должностные лица Белоруссии, депутаты Палаты представителей и члены Совета республики, руководители госорганов, государственных СМИ, деятели науки, культуры и спорта.

Лукашенко во время церемонии заявил, что «не может» и «не имеет права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу». Он подчеркнул, что цветная революция в стране провалилась.

В белорусской оппозиции уже отреагировали на секретную инаугурацию Лукашенко. Член президиума оппозиционного Координационного совета Павел Латушко назвал ситуацию беспрецедентной. «Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80% голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников», – прокомментировал оппозиционер. «Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе», – продолжил Латушко, назвав Лукашенко «президентом исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников». Оппозиция уже анонсировала бессрочные акции протеста.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным Центризизбиркома, Лукашенко победил с 80,1% голосов. Оппозиция отказалась признать официальные результаты голосования. Шестую неделю подряд в Белоруссии продолжаются массовые протестные акции против итогов президентских выборов. Оппозиция требует отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения политзаключенных.

Минск, Наталья Петрова

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