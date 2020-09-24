Юго-Восток Украины поддержал Лукашенко в белорусском кризисе

Большинство жителей Юго-Востока Украины поддержали Александра Лукашенко в конфликте с оппозицией, не признающей его победу на президентских выборах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.

На юге Украины Лукашенко поддержали 42%, протестующих – 32,6%. На востоке страны белорусского президента поддерживают 44,9%, оппозицию – 29,7%.

В центре и на западе Украины картина, ожидаемо, другая. За Лукашенко 26,5% и 20,3%, соответственно. За протестующих – 50,6% и 58, 5%.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.09.20

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