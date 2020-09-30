Киев больше не будет называть Лукашенко президентом в официальных обращениях

Украинские власти с 5 ноября (формальное окончание предыдущего срока Александра Лукашенко – прим. «НД») перестанут указывать должность главы белорусского государства в официальных речах и обращениях, а будут называть лишь его имя и фамилию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Вместе с тем, несмотря на то, что Украина не признала легитимность Лукашенко, официальный Киев не станет использовать такие негативные термины, как «незаконно избранный» или «нелегитимный президент».

«Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook, но вы спрашиваете об официальной позиции, и я вам отвечаю, что официальная позиция – Александр Лукашенко», – сказал Кулеба журналистам.

Напомним, ранее в МИД Республики Беларусь в ответ на отказ Киева признавать легитимность президента Александра Лукашенко заявили, что украинская власть, которую всегда поддерживала Белоруссия, оказалась несамостоятельной и неблагодарной.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.09.20

В Крыму взвоют сирены. / Число инфицированных коронавирусом в Севастополе превысило 1 тысячу человек. / Министра здравоохранения Крыма отправили в отставку. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»