Лукашенко назвал Украину «форпостом политических провокаций»

Киев принял активное участие в организации Западом протестов в Белоруссии накануне и после президентских выборов 9 августа 2020 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее – их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина…

Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности, да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», – заявил Лукашенко.

Напомним, накануне Верховная рада постановила не признавать выборы президента Белоруссии и поддержала санкции ЕС.

Ранее с осуждением белорусских выборов выступили президент Зеленский и глава МИД Украины Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.09.20

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