«Нет ещё бешеных там»: Лукашенко пообещал не воевать с Украиной

На Украине нет «бешеных людей» среди политиков, поэтому пока не стоит вопрос об угрозе военного столкновения между странами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, вопрос войны с Украиной не рассматривается, потому что он не видит силовых угроз с её стороны.

«Никогда не рассматривали и рассматривать не будем. Нет ещё бешеных в Украине людей, которые бы попробовали силой решить какие-то вопросы с Беларусью, это во-первых. И вопросов таких нет, которые надо решать силой.

Поляки подтянули бронетанковые силы, Литва и Польша, ещё какие-то войска начали из Германии перебрасывать. Мы им ответили демонстративно. Не дай Бог с Украиной нам это. Вы что? Нет сегодня возможности решать вопросы военным путём. Особенно Украина и Беларусь», – заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко назвал Украину «форпостом политических провокаций» против Белоруссии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.11.20

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