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Четверг, 5 августа 2021, 13:23 мск

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Лукашенко назвал антинародным руководство Украины

Фото: официальный сайт президента Белоруссии

Киев взял конфронтационный курс в отношении Минска, что представляет большую опасность для безопасности Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе обсуждения с руководителями силовых структур последних действий НАТО на западных границах.

«Очень важно услышать вашу точку зрения по позиции братской нам Украины. Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию на конфронтацию.

Мы не говорим, куда они там – на Запад, на Восток идут, на Юг – неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которой мы не имели ранее», – подчеркнул Лукашенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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