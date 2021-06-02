Белоруссия предупредила иностранных авиаперевозчиков об опасности полётов над Украиной

Украина не способна обеспечить безопасность авиаперелётов над своей территорией и периодически подвергает международные рейсы прямой опасности крушения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в официальном сообщении Департамента по авиации Минтранса Республики Беларусь.

Минтранс Белоруссии в своём заявлении напомнил об авиакатастрофах из-за действий Украины, в частности поражение ракетой лайнера авиакомпании «Сибирь» в 2001 году и крушение малазийского Боинга в 2014 году. Кроме того, указан инцидент с принудительным возвращением самолёта «Белавиа» в аэропорт Борисполя под угрозой применения боевого оружия украинским истребителем.

«С учетом этих инцидентов возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в её объективности и неполитизированности в оценках по отношению к Беларуси. В связи с этим авиационные власти Беларуси не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины», – приводит текст доклада издание БелТа.

Напомним, накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «проработке вопроса» о полётах авиакомпании «Белавиа» в Крым в обход Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.06.21

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