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Среда, 2 июня 2021, 16:06 мск

Новости Крым

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Киев обещает Минску «мгновенный» санкционный ответ на полёты «Белавиа» в Крым

Фото: РИА «Новый День»

Украина введёт полный набор антибелорусских санкций в случае открытия авиарейсов между Белоруссией и Крымским полуостровом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, комментируя вчерашние слова президента Лукашенко о «проработке вопроса» запуска авиарейсов в Крым.

«Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым. Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией... И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями», – пригрозила украинская чиновница.

Напомним, ранее украинские власти закрыли авиасообщение с Белоруссией после инцидента с авиалайнером Ryanair. Между тем, сегодня Белоруссия предупредила иностранных авиаперевозчиков об опасности полётов над Украиной.

Симферополь, Иван Капустин

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