«У нас есть инструменты, чтобы сделать больно Лукашенко» – глава МИД Украины

Украина готова «сделать больно» президенту Белоруссии Александру Лукашенко, если он пригласит к себе следователей ДНР и ЛНР для допроса арестованного оппозиционера Романа Протасевича, воевавшего в Донбассе в составе запрещённого в РФ неонацистского полка «Азов».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В частности, и экономических», – пригрозил Кулеба.

Напомним, ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев введёт полный набор антибелорусских санкций в случае открытия авиарейсов между Белоруссией и Крымским полуостровом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.06.21

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